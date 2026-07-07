David de Pury renversé : une réplique remplace l'originale volée

David de Pury pose à nouveau son regard sur son double renversé au centre-ville de Neuchâtel. En octobre 2022, la Ville installait à la Place Pury une œuvre de l’artiste Mathias Pfund intitulée « Great in the concrete » qui faisait apparaître David de Pury à l’envers sur un socle en béton. « Cette statue est l’un des aboutissements d’un long travail de mémoire et de reconnaissance par la Ville de son histoire, de ses zones d’ombre et de la période de l’esclavage », rappelle Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale chargée de la culture.