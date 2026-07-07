David de Pury renversé : une réplique remplace l'originale volée

Arrachée et volée il y a près d’un an, la statue qui représentait David de Pury la tête fichée dans un socle n’a pas été retrouvée. A la demande de la Ville de Neuchâtel, l’artiste Mathias Pfund en a réalisé une réplique qui a été installée au début du mois.
David de Pury pose à nouveau son regard sur son double renversé au centre-ville de Neuchâtel. En octobre 2022, la Ville installait à la Place Pury une œuvre de l’artiste Mathias Pfund intitulée « Great in the concrete » qui faisait apparaître David de Pury à l’envers sur un socle en béton. « Cette statue est l’un des aboutissements d’un long travail de mémoire et de reconnaissance par la Ville de son histoire, de ses zones d’ombre et de la période de l’esclavage », rappelle Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale chargée de la culture.
Julie Courcier Delafontaine : « C’est une manière d’utiliser l’art pour répondre à l’art. »
Le 5 août dernier, cette œuvre avait disparu après avoir été arrachée de son socle. L’enquête lancée à la suite de la plainte pénale déposée par la Ville de Neuchâtel n’ayant pas permis de retrouver la statue originale, l’exécutif a demandé à l’artiste de réaliser une réplique de son œuvre. « Il nous semblait important de perpétuer ce travail de mémoire, car il est essentiel », estime Julie Courcier Delafontaine, satisfaite de constater « qu’il porte ses fruits petit à petit : il influe dans d’autres villes et dans d’autres lieux. »
« Ce travail de mémoire est essentiel et doit se perpétuer. »
Risques connus
Entre les frais de nettoyage du socle, la fonte de la réplique et son installation, l’opération aura coûté 14'000 francs à la Ville de Neuchâtel, dont 5000 pris en charge par son assurance à la suite du vol de l’œuvre originale. Aucune mesure supplémentaire n’a été prise pour assurer la sécurité de la réplique et tenter d’éviter une nouvelle effraction, explique Julie Courcier Delafontaine : « c’est un risque que l’on prend, les œuvres d’art dans l’espace public sont ancrées au mieux, mais ces lieux ne peuvent pas être surveillés en permanence. » /sbm-aes