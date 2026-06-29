Jonathan Gretillat à la présidence du Conseil communal de Neuchâtel

Jonathan Gretillat prend la présidence du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. En charge des finances, de l’économie, des affaires sociales et de la population, il succédera à Nicole Baur le 1er juillet, indique un communiqué ce lundi, selon le tournus habituel. Julie Coursier Delafontaine, en charge de la culture, de la cohésion sociale, de l’intégration et des ressources humaines, prendra le rôle de vice-présidente.

En tant que président, Jonathan Gretillat aura la responsabilité de la Chancellerie communale, du contrôle des finances, du Service juridique et du Service de la communication. / comm-rle