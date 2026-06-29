Jonathan Gretillat à la présidence du Conseil communal de Neuchâtel

Conseiller communal en charge des finances, de l’économie, des affaires sociales et de la population ...
Jonathan Gretillat à la présidence du Conseil communal de Neuchâtel

Conseiller communal en charge des finances, de l’économie, des affaires sociales et de la population, Jonathan Gretillat succédera Nicole Baur à la présidence du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel selon le tournus habituel. Son entrée en fonction en tant que président se fera le 1er juillet.

La photo officielle du Conseil communal de Neuchâtel à la rue de Tivoli à Serrières. (Crédit : Lucas Vuitel) La photo officielle du Conseil communal de Neuchâtel à la rue de Tivoli à Serrières. (Crédit : Lucas Vuitel)

Jonathan Gretillat prend la présidence du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. En charge des finances, de l’économie, des affaires sociales et de la population, il succédera à Nicole Baur le 1er juillet, indique un communiqué ce lundi, selon le tournus habituel. Julie Coursier Delafontaine, en charge de la culture, de la cohésion sociale, de l’intégration et des ressources humaines, prendra le rôle de vice-présidente.

En tant que président, Jonathan Gretillat aura la responsabilité de la Chancellerie communale, du contrôle des finances, du Service juridique et du Service de la communication. / comm-rle


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