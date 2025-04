Les jeunes appelés à faire avancer le sport féminin

Développer et promouvoir le sport féminin : le Canton de Neuchâtel lance un appel à projets pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer de ce domaine. Le programme est porté par le Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse et le Service cantonal des sports. Tous les jeunes Neuchâtelois âgés de moins de 26 ans peuvent postuler. Les projets doivent être remis jusqu’au 25 avril. Ils pourront bénéficier d’un financement allant jusqu’à 7'500 francs, mais aussi d’une aide technique ou d’organisation.

Sophie Neuhaus, déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel, a expliqué vendredi dans La Matinale que cette initiative ne découlait pas d’un manque d’offres dans le sport féminin. « C’est plus généralement une préoccupation que l’on a depuis plusieurs années sur la participation des filles dans le domaine des loisirs en général. » Cet appel à projets coïncide également avec l’organisation, par le Service des sports, d’un forum du sport sur cette thématique.