« Le monde en cause » : l’inéligibilité de Marine Le Pen fait réagir

C’est une condamnation qui embrase le débat public en France, mais aussi à l’international. La leader de l’extrême droite, Marine Le Pen, a écopé lundi de cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants des eurodéputés du Rassemblement national. Cette décision a suscité une vague de soutien des formations et dirigeants populistes, très critiques concernant la peine d’inéligibilité infligée à la responsable populiste. Cette remise en cause de l'État de droit et de la séparation des pouvoirs est une tendance de plus en plus visible en Occident, selon notre correspondant à Paris, Balthazar Braun :