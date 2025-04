Léger recul du chômage à Neuchâtel

Le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel recule de 0.1 point pour atteindre 4,5% au mois de mars 2025. Il y a 67 chômeurs de moins qu’en février, établissant ainsi un total de 4'036 personnes. Le nombre de demandeurs d’emploi augmente quant à lui de 52, atteignant 6’217 personnes. Sur un an, le taux de chômage augmente de 1,3 point dans le canton.

Le taux de chômage des jeunes demeure stable à 5,4%, et le taux de chômage des seniors recule de 0,1 point, s’établissant à 3,8%.

Au niveau national le taux de chômage le taux est resté stable, se maintenant à 2,9%, alors qu’en suisse romande une baisse de 0,1 point est également constatée, le taux de chômage atteignant 4,1%.

On observe une baisse du nombre de chômeurs dans les secteurs économiques de la construction, de l‘horlogerie ou encore de l’hébergement et restauration, qui demeurent toutefois les secteurs avec les plus grands effectifs de chômeurs et chômeuse. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques enregistrent quant à elle une augmentation./comm-jja