Recul du chômage en mai dans le canton de Neuchâtel

Le taux de chômage a baissé au mois de mai dans le canton de Neuchâtel. C’est ce qui ressort des chiffres officiels, publiés jeudi matin par le Secrétariat d’État à l’économie. À la fin du mois, le taux était de 4,3%. Un chiffre en recul de 0,2 point par rapport à avril.

Sur le plan national, le marché du travail en Suisse n'a connu que de légères variations en mai. Le taux de chômage a fait du surplace à 3%. Le nombre d'inscrits aux Offices régionaux de placement (ORP) a reculé de 1,8% sur un mois à 140'275 unités.

Les chiffres corrigés des variations saisonnières (CVS) ont connu l'évolution inverse, puisque le nombre de sans-emploi a progressé de 1,8% à 144'652 inscrits, pour une proportion en hausse de 0,1 point de pourcentage à 3,1%.





Stabilité pour la plupart des indicateurs

Le Seco a dénombré 11'709 chômeurs dans la catégorie des 15 à 24 ans, soit un tassement de 1,0%. Le taux s'est maintenu à 2,7% pour les jeunes. La proportion est identique chez les seniors (2,7%) après un repli de 1,2% à 39'371 inscrits.

Le nombre de demandeurs d'emploi a également connu une baisse en mai, ceux-ci atteignant 225'475 (-2,2%), pour un taux raboté de 0,1 point à 4,8%. Mesuré sans les variations saisonnières, cet indicateur est demeuré stable à 4,9%, alors que les demandeurs se sont révélés légèrement plus nombreux (+0,6%) à 230'443.

Les postes vacants annoncés aux ORP ont reculé sensiblement - de 7,7% - à 29'009, mais une forte majorité (près de 65%) sont soumis à l'obligation d'annonce.

Au cours du mois de mars, le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage s'élevait à 2628, un chiffre en forte hausse de 13,2% (+307) sur un mois. /ATS-jhi