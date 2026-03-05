Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Au mois de février, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel reste stable à 4.8%. Le nombre de chômeurs est à 4’317 personnes et celui de demandeurs d’emploi a baissé pour atteindre 6'607 personnes, selon les chiffres du chômage communiqués ce jeudi par le Canton de Neuchâtel.

Le nombre d’inscriptions à l’office régional de placement (ORP), se dresse à 600 personnes, contre 740 au mois de janvier. Au cours du mois de février, 710 personnes ont quitté l’ORP.

Par tranches d’âge, une baisse générale est observée. Chez les jeunes de moins de 25 ans (-16), les 25-49 ans enregistrent une baisse de 9 chômeurs, ainsi que chez les plus de 50 ans (-29). Le taux de chômage des jeunes atteint 5,5% et celui des seniors diminue à 4.3%.

Côté secteurs, des baisses d’effectifs sont relevées dans les activités horlogères (-28) et dans l’hébergement et la restauration (-9).

Au niveau national, le taux de chômage reste également inchangé à 3.2%. /comm-ero