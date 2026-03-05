Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

En février, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel reste inchangé à 4.8%.
En février, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel reste inchangé à 4.8%.

Le taux de chômage reste à 4,8% en février dans le canton de Neuchâtel. (Photo : illustration)

Au mois de février, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel reste stable à 4.8%. Le nombre de chômeurs est à 4’317 personnes et celui de demandeurs d’emploi a baissé pour atteindre 6'607 personnes, selon les chiffres du chômage communiqués ce jeudi par le Canton de Neuchâtel.

Le nombre d’inscriptions à l’office régional de placement (ORP), se dresse à 600 personnes, contre 740 au mois de janvier. Au cours du mois de février, 710 personnes ont quitté l’ORP.

Par tranches d’âge, une baisse générale est observée. Chez les jeunes de moins de 25 ans (-16), les 25-49 ans enregistrent une baisse de 9 chômeurs, ainsi que chez les plus de 50 ans (-29). Le taux de chômage des jeunes atteint 5,5% et celui des seniors diminue à 4.3%.

Côté secteurs, des baisses d’effectifs sont relevées dans les activités horlogères (-28) et dans l’hébergement et la restauration (-9).

Au niveau national, le taux de chômage reste également inchangé à 3.2%. /comm-ero


FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

Les agences de voyages triment

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:59

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 12:36

Les agences de voyages triment

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:59

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50

« Faites-nous rire » : Le grand ménage de printemps d’Aude Bourrier

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:42

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 12:36

Les agences de voyages triment

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:59

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

Le Bar La Plage change d’adresse

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 18:06

Besoin de « toilettes accueillantes », et pas qu’au Locle

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 18:34

« Faites-nous rire » : Le grand ménage de printemps d’Aude Bourrier

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 10:42

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 12:36