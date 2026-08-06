Le taux de chômage reste stable à Neuchâtel

Le taux se maintient à 4,3% en juillet, malgré une légère augmentation du nombre de chômeurs ...
Le taux de chômage reste stable à Neuchâtel

Le taux se maintient à 4,3% en juillet, malgré une légère augmentation du nombre de chômeurs et demandeurs d’emploi, selon les données publiées par la Chancellerie ce jeudi.

Le taux de chômage reste inchangé en juillet dans le canton de Neuchâtel (Photo d'illustration) Le taux de chômage reste inchangé en juillet dans le canton de Neuchâtel (Photo d'illustration)

Le taux de chômage reste inchangé en juillet dans le canton de Neuchâtel. La Chancellerie cantonale a transmis les chiffres ce jeudi. La proportion se maintient à 4,3%, malgré une légère augmentation du nombre de chômeurs (+54) ainsi que du nombre de demandeurs d’emploi (97). Le taux garde sa stabilité depuis le mois de mai. Une stabilité qui contraste avec les taux romand et national qui affichent une hausse de 0,1%, pour atteindre respectivement 4,2% et 3%.

Les évolutions sont plus contrastées selon les différentes catégories d’âge : les jeunes de moins de 25 ans sont 15 de plus à être au chômage, à l’instar des personnes âgées entre 25 et 49 ans, qui sont 50 de plus qu’au mois de juin. La catégorie des plus de 50 ans enregistre quant à elle une diminution (-11) au mois de juillet.

Dans le détail des régions, le taux de chômage s’élève à 3% dans le Val-de-Ruz, à 4,1% dans la région du Littoral, 3,4% dans le Val-de-Travers et à 5,5 % dans les Montagnes. /comm-jad


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