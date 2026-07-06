Stabilisation du taux de chômage à Neuchâtel

Les secteurs de l'horlogerie, de la construction, ainsi que de l'hébergement et de la restauration connaissent une diminution du nombre de chômeurs. A l'inverse, le secteur du commerce de gros et de réparation d'autos et motos enregistre une hausse par rapport au mois précédent.

Les Montagnes neuchâteloises restent la région la plus touchée du canton, avec un taux de chômage à 5,4%, contre 4% pour le Littoral, 3,7% pour le Val-de-Travers et 3% pour le Val-de-Ruz. A noter que l'horlogerie reste le domaine le plus concerné par le chômage avec 523 chômeurs dans le canton de Neuchâtel.

Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi connaît une augmentation de 8 personnes, pour un total qui atteint 6'175 personnes. /comm-bla