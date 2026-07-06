Stabilisation du taux de chômage à Neuchâtel
Le mois de juin a connu une très légère diminution du nombre de chômeurs dans le canton (-73) ...
RTN
Le taux de chômage neuchâtelois reste plus élevé que la moyenne nationale. Comme au mois de mai, il s'établit à 4,3% en juin. Au niveau romand, une baisse de 0,1 point est enregistrée, ce qui fixe le taux à 4,1%. Enfin, au niveau national, le taux de chômage diminue du même nombre de point et s'établit à 2,9%.
Les secteurs de l'horlogerie, de la construction, ainsi que de l'hébergement et de la restauration connaissent une diminution du nombre de chômeurs. A l'inverse, le secteur du commerce de gros et de réparation d'autos et motos enregistre une hausse par rapport au mois précédent.
Les Montagnes neuchâteloises restent la région la plus touchée du canton, avec un taux de chômage à 5,4%, contre 4% pour le Littoral, 3,7% pour le Val-de-Travers et 3% pour le Val-de-Ruz. A noter que l'horlogerie reste le domaine le plus concerné par le chômage avec 523 chômeurs dans le canton de Neuchâtel.
Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi connaît une augmentation de 8 personnes, pour un total qui atteint 6'175 personnes. /comm-bla
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