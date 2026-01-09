Le chômage progresse à 4,8 % dans le canton de Neuchâtel en décembre

En décembre, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel a progressé de 0,2 point en un ...
Le chômage progresse à 4,8 % dans le canton de Neuchâtel en décembre

En décembre, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel a progressé de 0,2 point en un mois pour atteindre 4.8 %.

La hausse du chômage en fin d’année touche principalement les secteurs sensibles aux facteurs saisonniers. (Photo d'illustration) La hausse du chômage en fin d’année touche principalement les secteurs sensibles aux facteurs saisonniers. (Photo d'illustration)

Au mois de décembre, le nombre de chômeurs a atteint 4’367 personnes et celui de demandeurs d’emploi a augmenté pour atteindre 6'808 personnes, selon les chiffres du chômage communiqués ce vendredi par le Canton de Neuchâtel. Cette évolution, habituelle en fin d’année, s’explique en grande partie par des facteurs saisonniers défavorables, qui affectent notamment le secteur de la construction.

Le taux de chômage cantonal progresse par rapport au mois précédent (+0.2 pt), une tendance également observée aux niveaux romand et national avec des taux qui s’établissent respectivement à 3.1% et 4.4%. En variation annuelle, le chômage augmente de manière marquée à Neuchâtel (+0.7 pt), qui enregistre la plus forte hausse parmi les cantons. La moyenne annuelle du taux de chômage est elle aussi en augmentation par rapport aux années précédentes (4.5%).

Sur le plan sectoriel, une hausse des effectifs de chômeurs est observée dans la construction (+92), les autres activités manufacturières (+24), l’hébergement et la restauration (+17) ainsi que dans les activités financières, d’assurances et immobilières (+13). À l’inverse, le commerce de gros et la réparation de véhicules enregistrent un recul (-11).

Le contexte économique reste fragile. L’année 2025 a été marquée par l’instabilité liée à la politique tarifaire américaine, tandis que les perspectives pour 2026 s’annoncent incertaines, avec un ralentissement économique attendu dans un contexte global peu favorable. /comm-ero


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:31

Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 07:00

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:31

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 18:30

Articles les plus lus

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 18:30

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:31

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:10

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:49

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36