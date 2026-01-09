Le chômage progresse à 4,8 % dans le canton de Neuchâtel en décembre

Au mois de décembre, le nombre de chômeurs a atteint 4’367 personnes et celui de demandeurs d’emploi a augmenté pour atteindre 6'808 personnes, selon les chiffres du chômage communiqués ce vendredi par le Canton de Neuchâtel. Cette évolution, habituelle en fin d’année, s’explique en grande partie par des facteurs saisonniers défavorables, qui affectent notamment le secteur de la construction.

Le taux de chômage cantonal progresse par rapport au mois précédent (+0.2 pt), une tendance également observée aux niveaux romand et national avec des taux qui s’établissent respectivement à 3.1% et 4.4%. En variation annuelle, le chômage augmente de manière marquée à Neuchâtel (+0.7 pt), qui enregistre la plus forte hausse parmi les cantons. La moyenne annuelle du taux de chômage est elle aussi en augmentation par rapport aux années précédentes (4.5%).

Sur le plan sectoriel, une hausse des effectifs de chômeurs est observée dans la construction (+92), les autres activités manufacturières (+24), l’hébergement et la restauration (+17) ainsi que dans les activités financières, d’assurances et immobilières (+13). À l’inverse, le commerce de gros et la réparation de véhicules enregistrent un recul (-11).

Le contexte économique reste fragile. L’année 2025 a été marquée par l’instabilité liée à la politique tarifaire américaine, tandis que les perspectives pour 2026 s’annoncent incertaines, avec un ralentissement économique attendu dans un contexte global peu favorable. /comm-ero