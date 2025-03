Coup de neuf pour les piscines du Nid-du-Crô

La rénovation de piscines intérieures dans un deuxième temps

Des investissements donc conséquents répartis en sept crédits avec pour objectif d’améliorer l’attractivité de la piscine et d’augmenter la fréquentation du site. Si tout se passe comme prévu, les travaux de rénovation des infrastructures et des espaces extérieurs du Nid-du-Crô se tiendront entre cette année et 2027.

Et une fois le site extérieur entièrement rénové, une deuxième phase de travaux pourra s’ouvrir : celle de la rénovation complète du bâtiment et des piscines couvertes, mais pas avant 2027/2028. Le montant pour la réalisation de ces travaux sera sollicité ultérieurement. /jpp