Le quartier Fantaisie inauguré à La Chaux-de-Fonds

À l’intention des revenus moyens à supérieurs

« Avec ce projet, on propose un type de logement qu’on ne trouve pas beaucoup au centre-ville », décrit Patrick Jobin. La CPCN mettra à la location les 58 appartements du quartier Fantaisie à partir de cet été. Allant de deux pièces et demie à quatre pièces et demie, « Les logements sont assez spacieux et s’adressent principalement à des familles aux revenus moyens à supérieurs », explique Nicole Laville, directrice adjointe de la CPCN. « La place de jeu, la structure parascolaire pour la petite enfance et la proximité avec l’école rendent ce site particulièrement attractif pour des familles », complète le chef de l’urbanisme.

Pour le moment, la surface commerciale du complexe n’a pas encore trouvé preneur, mais des discussions sont en cours, affirme la directrice adjointe de la CPCN. « Nous cherchons une échoppe de type épicerie. Nous avions pris contact avec des distributeurs de moyenne importance, mais ils n’étaient pas intéressés. »

« Les bâtiments répondent aux normes les plus élevées en matière d’environnement », estime le chef de l’urbanisme de la ville. Les cinq bâtiments sont équipés de panneaux solaires et sont reliés aux chauffages à distance. Le quartier est entièrement non-motorisé et bénéficie d’un parking souterrain de 83 places reliant les différents bâtiments par le sous-sol.