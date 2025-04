La lutte contre le harcèlement se concrétise à Val-de-Travers

Mettre rapidement en sécurité une personne qui vit une situation de harcèlement. C’est le principe d’ « Angela » proposé en cette fin de semaine lors de Carnavallon. Le processus est simple : la victime potentielle se présente au bar de la manifestation et prononce le mot « Angela ». Elle est alors accueillie en coulisse puis prise en charge par les samaritains ou la police si cela s’avère nécessaire.

Ce concept de prévention a été proposé par le Zonta Club de Sainte-Croix/Val-de-Travers, qui s'engage pour l'amélioration du statut des femmes et la lutte contre les violences domestiques, aux autorités communales vallonnières pour la 47e édition du carnaval régional. Un concept salué par l’exécutif, car la violence et le harcèlement n’ont pas de frontière et touchent aussi des villages comme Fleurier. « Ça répond à une demande » explique la conseillère communale Sarah Fuchs Rota. « Des situations de harcèlement, dans notre quotidien, il y en a à peu près tous les jours. De surcroit dans des manifestations où les gens sont souvent alcoolisés. Et c’est une suggestion du Zonta qui a demandé à la commune de pouvoir coordonner ce dispositif. On a tout de suite répondu positivement, car cela peut être utile pour les habitants de notre région. » Et la mise en place est gratuite.