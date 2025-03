Motion populaire en faveur du commerce riverain de travaux

Dédommager les commerçants péjorés par des travaux publics qui entravent l’accès à leur enseigne : c’est le sens de la motion populaire déposée ce mercredi à la chancellerie de la Commune de Neuchâtel. La demande des motionnaires repose sur un constat simple : les travaux entrepris sur le territoire communal de Neuchâtel ne font pas défaut. L’accès aux magasins, restaurants et autres commerces peut être rendu difficile, voire impossible. Cette entrave temporaire, dictée par les autorités communales, peut engendrer une perte financière importante pour les commerces riverains. C’est ce qu’indiquent les motionnaires. Ceux-ci demandent que cette perte soit compensée : « Ce sont déjà des travaux qui durent très longtemps, souvent plus d’une année. Et je pense que les commerçants n’ont pas à assumer cela », estime le premier signataire, Denis Béguin. « Les commerçants aimeraient trouver des solutions pour gérer leur magasin de manière différente ou alors bénéficier de compensations financières. »