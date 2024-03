Une application et un budget pour réaliser vos idées

Une enveloppe de 200'000 francs à disposition

Le projet est assorti d’une enveloppe budgétaire de 200'000 francs mise à disposition par la Ville de Neuchâtel et placée sous le signe d’un « budget d’innovation collaborative ». Chaque projet pourra décrocher au maximum 50'000 francs.

Pour développer cet outil, la Ville de Neuchâtel et ses partenaires ont jeté leur dévolu sur l’application Decidim, d’ores et déjà utilisées par plusieurs villes en Suisse, mais aussi par Barcelone, New York ou encore Mexico. Pour Pauline Lavanchy, celle-ci a l’avantage d’être modulable et de pouvoir être enrichie au fur et à mesure des besoins.

Le développement de cet outil a coûté 500'000 francs, dont la moitié a été prise en charge par la nouvelle politique régionale, soit un soutien de la Confédération et du Canton de Neuchâtel. L’enveloppe de 200'000 francs de la Ville est comprise dans ce montant. À cela s’ajoute le coût de l’application qui est de 40'000 francs, précise Didier Boillat, conseiller communal en charge du développement technologique et des finances.





Un projet « original»

Hugues Jeannerat, professeur à l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel, voit une innovation politique dans ce projet. À ses yeux, il est assez inédit de lier citoyens et entreprises dans la création de projets innovants.