Neuchâtel: l’auberge de jeunesse en passe de devenir réalité

Le projet aura mis du temps à se concrétiser, mais Neuchâtel devrait bientôt disposer à nouveau d’une auberge de jeunesse. Le Conseil général a largement donné son aval lundi soir à une série de crédits qui permettra de rénover et de transformer le collège des Sablons, ainsi que de réaliser des aménagements extérieurs. L’école cédera sa place à 96 lits répartis en 24 chambres. L’objectif est d’offrir à nouveau un hébergement à bas coût, qui manque depuis la fermeture de la dernière auberge de jeunesse en 1996. Un projet visant à créer un tel établissement à la rue de l’Ecluse avait été abandonné en 2012. Le conseiller général libéral-radical et rapporteur de la commission financière Camille Gonseth a résumé le sentiment général: « ça fait 30 ans que Neuchâtel attend ça. »





Ouverture prévue à l’été 2027

Le chantier des Sablons devrait démarrer à l’été 2025 et s’achever en mai 2027, selon le calendrier prévu. La Ville estime que cette auberge de jeunesse aura toute son utilité, notamment pour accueillir les visiteurs de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle suisse en 2027. Le coût total de la rénovation est devisé à 9’150’000 francs, mais un montant de 5,4 millions de francs sera puisé dans un crédit cadre d’assainissement énergétique des bâtiments de la Commune. La gestion de l’établissement sera confiée, par le biais d’une convention, à l’Association des auberges de jeunesse suisses. La Ville espère enregistrer entre 10’000 et 11’000 nuitées par an. Les lieux pourraient également être utilisés pour une extension du projet MAE, pour Ma journée à l’école, actuellement testé dans les collèges de Serrières et du Crêt-du-Chêne. /sbm