Un podcast pour mieux comprendre l’autisme

Philip Marshall, finaliste du Prix BCN Boost

L’une des personnes interrogées dans ces podcasts relève la bienveillance dont son meilleur ami fait preuve à son égard, en mettant en place toute une série de mesures. Phillip Marshall va aussi dans ce sens, mais part toujours du principe que c’est à lui de s’adapter à son entourage. « Je pense qu’il y a toujours un juste milieu à trouver entre les personnes avec qui on évolue et nous-même. Mais de base, je pars du principe que les gens ne sont pas vraiment éduqués au sujet donc c’est moi qui m’adapte. »

En parallèle de ces podcasts, Philip Marshall a lancé un autre projet, finaliste du Prix BCN Boost, qui sera remis ce mercredi soir. « Autisme positif.com sera un média qui aura pour vocation de faire briller l’autisme dans toutes ses formes. On va aller plus loin qu’Un Pourcent dans le sens où on va vraiment ouvrir les portes à tout le monde. L’idée est de partager des histoires que l’on considère inspirantes qui ont pour vocation de donner espoir aux personnes autistes. C’est vraiment un blog fait par les autistes pour les autistes. » /sma