Neuchâtel : une structure pour les sans-abri ouvrira fin février

La mise sur pied d’une structure pour les personnes sans-abri est à bout touchant en Ville de Neuchâtel. Le Conseil communal a indiqué lundi soir devant le législatif que ce sleep in ouvrirait ses portes à la fin du mois de février. Plusieurs questions émanaient des rangs du Conseil général à ce sujet. Les lieux compteront une dizaine de places, avec la possibilité d’en ajouter entre trois et cinq, selon les besoins. Cette structure restera ouverte jusqu’au 30 juin. Un espace sera réservé aux femmes. Une équipe de veilleurs a été recrutée et un travailleur social sera présent en matinée. Le Conseil communal a budgété 190'000 francs pour l’ouverture provisoire de ce lieu. La Ville compte toutefois sur un soutien du Canton dans le cas où une telle structure devait être pérennisée. /sbm