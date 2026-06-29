Neuchâtel : l’amour du premier citoyen pour sa ville

Jules Aubert a été nommé président du Conseil général de la Ville de Neuchâtel pour l'année administrative 2026-2027 ce lundi. Représentant du PLR, le trentenaire est un enfant de la capitale cantonale, amoureux de sa ville.
« Je suis un enfant de cette ville, je lui dois tout ce qu’elle offre ». Jules Aubert est devenu ce lundi soir le premier citoyen de la Ville de Neuchâtel. Le PLR succède à la socialiste Kim Biloni à la présidence du Conseil général pour la nouvelle année administrative. Né à Neuchâtel, le trentenaire a vécu toute sa vie dans la capitale cantonale. Une ville pour laquelle il ne cache pas son amour. « À la fois dans son histoire et à la fois dans son présent, elle me touche énormément cette ville », nous confie Jules Aubert juste après avoir présidé ses premiers débats au législatif. Le Neuchâtelois siège depuis 10 ans au Conseil général de la Ville et accède pour la première fois au perchoir. « Quand on aime cette ville comme je l’aime, il y a quelque chose de touchant à pouvoir en devenir le premier citoyen », explique Jules Aubert, tout en rappelant que le titre est en très grande partie honorifique.
Jules Aubert : « Le symbole me touche tout particulièrement. »
Et quand on lui demande quel visage aura le Conseil général sous sa présidence, Jules Aubert rappelle les valeurs de « sa » Neuchâtel qu’il aime tant. Il dit surtout espérer « être en tout temps respectueux de mes concitoyens, de nos parlementaires, de pouvoir faire vivre cette démocratie au travers des débats qui auront cours tout au long de cette année. »
Au bureau du Conseil général de la Ville de Neuchâtel pour l’année administrative 2026-2027, Jules Aubert aura à ses côtés la Verte Valérie Nys en tant que 1re vice-présidente et la Vert’libérale Sarah Pearson Perret comme 2e vice-présidente. /lgn