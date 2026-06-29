Neuchâtel : l’amour du premier citoyen pour sa ville

Et quand on lui demande quel visage aura le Conseil général sous sa présidence, Jules Aubert rappelle les valeurs de « sa » Neuchâtel qu’il aime tant. Il dit surtout espérer « être en tout temps respectueux de mes concitoyens, de nos parlementaires, de pouvoir faire vivre cette démocratie au travers des débats qui auront cours tout au long de cette année. »

Au bureau du Conseil général de la Ville de Neuchâtel pour l’année administrative 2026-2027, Jules Aubert aura à ses côtés la Verte Valérie Nys en tant que 1re vice-présidente et la Vert’libérale Sarah Pearson Perret comme 2e vice-présidente. /lgn