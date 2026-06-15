Plainte pénale déposée pour occupation illégale à Serrières

Le Conseil communal de Neuchâtel a décidé de se tourner vers la justice face à la présence ...
Plainte pénale déposée pour occupation illégale à Serrières

Le Conseil communal de Neuchâtel a décidé de se tourner vers la justice face à la présence illégale du collectif ABAL dans les anciens abattoirs, qui refuse de quitter les lieux.

Le collectif ABAL s'est installé illégalement sur le site des anciens abattoirs de Serrières depuis le samedi 6 juin. (Photo d'archives) Le collectif ABAL s'est installé illégalement sur le site des anciens abattoirs de Serrières depuis le samedi 6 juin. (Photo d'archives)

L’occupation des anciens abattoirs à Serrières s’est invitée dans les débats du Conseil général de Neuchâtel lundi soir. Par le biais d’une question d’actualité, le groupe PLR souhaitait savoir quelle était la position de l’exécutif dans ce dossier. La conseillère communale en charge de la culture, Julie Courcier Delafontaine, a déclaré que la Ville « n’entend pas faire un traitement de faveur ». « Le collectif revendique un droit de priorité sur tous les autres acteurs socioculturels qui présentent des dossiers construits », a-t-elle ajouté. Julie Courcier Delafontaine a ainsi annoncé au législatif qu’une plainte pénale avait été déposée ce lundi pour occupation illégale et violation de domicile auprès de la Police neuchâteloise et du Ministère public après une phase de dialogue avec le collectif ABAL présent sur le site depuis le samedi 6 juin.

Le Conseil communal avait sommé les occupants de quitter les lieux vendredi dernier, ce que le collectif a refusé de faire.

L’exécutif a rappelé que le site est pollué et présente des risques d’effondrement dans sa partie sud. La démolition du site est prévue dès la rentrée d’août, a précisé Julie Courcier Delafontaine. Les anciens abattoirs sont actuellement utilisés à des fins de stockage de matériel. Jusque-là, le collectif a respecté son engagement de ne pas entrer dans les bâtiments et se contente d’occuper les extérieurs, selon le Conseil communal. /sbm


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