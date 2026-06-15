Neuchâtel: comptes 2025 validés, malgré la grogne de la droite

Le Conseil général a validé à l’unanimité l’exercice qui boucle sur un déficit de près de 8,9 millions de francs lundi soir. L’augmentation des charges et le degré d’autofinancement inquiètent certains élus.
De nombreuses inquiétudes exprimées, mais des comptes 2025 finalement validés en Ville de Neuchâtel. Le Conseil général a accepté à l’unanimité lundi soir l’exercice qui affiche un déficit de près de 8,9 millions de francs. Le budget 2025 prévoyait quant à lui une perte un peu moins lourde de 8,76 millions de francs.
Le groupe PLR, par la voix de Benoît Zumsteg, s’est montré particulièrement critique. « Les indicateurs clé continuent de se dégrader », a-t-il déclaré. Pour l’élu, il s’agit « d’admettre que c’est inquiétant ». Le libéral-radical déplore des charges qui augmentent plus vite que les revenus ; un élément également souligné par la commission financière. Le groupe PLR a surtout pointé du doigt les charges salariales. Pour Benoît Zumsteg, « chaque nouvelle dépense doit être compensée. Le groupe PLR attend aussi que le degré d’autofinancement atteigne 30% au budget 2027. Il affichait 3,95% l'an dernier, alors qu’il était budgété à 14,5%.
Benoît Zumsteg : « Ce qui serait logique d’implanter, c’est que toute nouvelle charge d’exploitation soit compensée par une diminution d’une charge qui soit clairement identifiée. »
« On n’arrive pas à se réjouir d’un déficit de 8,9 millions de francs » a de son côté déclaré Sylvie Hofer-Carbonnier, pour le groupe vert’libéral. A ses yeux, « on ne peut pas vivre perpétuellement avec un déficit structurel ». Pour les Vert’libéraux, il faut diminuer les charges et augmenter les recettes.
Le groupe socialiste s’est aussi inquiété de l’autofinancement en recul, y voyant « un signal d’alerte à prendre en considération ». La situation est toutefois jugée « maîtrisée ». Le socialiste Loïc Muhlemann évoque des comptes proches du budget. Il reconnaît toutefois que cela devient de plus en plus difficile de faire des économies sans toucher aux prestations, la Commune subissant de plus en plus de charges de transfert sur lesquelles elle n’a pas d’emprise.
Loïc Muhlemann : « On est au-devant de décisions qui ne seront pas facile à prendre. »
En réponse à la vision libérale-radicale, Dimitri Paratte du groupe VertsPopSol, a de son côté déclaré : « on ne peut pas concevoir une dépense à l’aune de la suppression d’une autre ». Pour l’élu, environ 70% des ménages vivent dans le canton avec un revenu inférieur à 60'000 francs. « Chaque coupe dans les dépenses a un impact sur eux », a-t-il ajouté, déplorant au passage les attaques lancées contre le personnel communal.
L’ancien UDC Fabio Esposito qui siège désormais comme suppléant indépendant, mais qui se revendique du mouvement Modernokratie, appelle à la vigilance. Lors des débats, l’élu a toutefois surtout plaidé pour une documentation relative aux comptes plus facile à comprendre pour la population.
Subventions adaptées pour les transports publics
Lors de cette séance, le Conseil général de Neuchâtel a également accepté d’adapter son dispositif pour permettre l’entrée en vigueur au 1er juillet d’un nouveau système de subventions en matière de transports publics voté à l’échelle cantonale. A partir de cette date, les jeunes de moins de 25 ans bénéficieront d’un soutien à hauteur de 66% pour financer leur abonnement. Pour la Ville, le coût supplémentaire de cette mesure, qui sera testée durant deux ans, est estimé à 250'000 francs par an.
Recours au Tribunal fédéral validé
Par ailleurs, le législatif a aussi validé la démarche du Conseil communal dans le dossier du home des Myosotis. Il a officiellement donné son aval au recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 12 mai dernier dans le but de défendre l’extension de cet EMS sur l’actuel parking de la Chaumière ; un projet qui fait l’objet d’une opposition. /sbm