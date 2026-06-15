Neuchâtel: comptes 2025 validés, malgré la grogne de la droite

En réponse à la vision libérale-radicale, Dimitri Paratte du groupe VertsPopSol, a de son côté déclaré : « on ne peut pas concevoir une dépense à l’aune de la suppression d’une autre ». Pour l’élu, environ 70% des ménages vivent dans le canton avec un revenu inférieur à 60'000 francs. « Chaque coupe dans les dépenses a un impact sur eux », a-t-il ajouté, déplorant au passage les attaques lancées contre le personnel communal.

L’ancien UDC Fabio Esposito qui siège désormais comme suppléant indépendant, mais qui se revendique du mouvement Modernokratie, appelle à la vigilance. Lors des débats, l’élu a toutefois surtout plaidé pour une documentation relative aux comptes plus facile à comprendre pour la population.





Subventions adaptées pour les transports publics

Lors de cette séance, le Conseil général de Neuchâtel a également accepté d’adapter son dispositif pour permettre l’entrée en vigueur au 1er juillet d’un nouveau système de subventions en matière de transports publics voté à l’échelle cantonale. A partir de cette date, les jeunes de moins de 25 ans bénéficieront d’un soutien à hauteur de 66% pour financer leur abonnement. Pour la Ville, le coût supplémentaire de cette mesure, qui sera testée durant deux ans, est estimé à 250'000 francs par an.





Recours au Tribunal fédéral validé

Par ailleurs, le législatif a aussi validé la démarche du Conseil communal dans le dossier du home des Myosotis. Il a officiellement donné son aval au recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 12 mai dernier dans le but de défendre l’extension de cet EMS sur l’actuel parking de la Chaumière ; un projet qui fait l’objet d’une opposition. /sbm