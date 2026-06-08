Extension d’un EMS : la Ville de Neuchâtel saisit le Tribunal fédéral

Nouvel épisode de la saga de l’EMS Les Myosotis. Après la décision du Tribunal cantonal de ...
Extension d’un EMS : la Ville de Neuchâtel saisit le Tribunal fédéral

Nouvel épisode de la saga de l’EMS Les Myosotis. Après la décision du Tribunal cantonal de valider une opposition concernant la construction d’un bâtiment sur le parking de la Chaumière, la Ville de Neuchâtel a fait recours.

Le parking de la Chaumière devrait laisser sa place à l'extension d'un EMS, mais une opposante refuse, jusqu'au bout. Le parking de la Chaumière devrait laisser sa place à l'extension d'un EMS, mais une opposante refuse, jusqu'au bout.

L’avenir du parking de la Chaumière n’est pas encore tranché et semble loin de l’être. En 2019, le Conseil communal de Neuchâtel proposait une extension de l’EMS Les Myosotis, situé à la rue des Parcs, sur la place adjacente. Le but étant double : répondre au besoin criant de lits en EMS et valoriser le terrain concerné. Le projet prévoyait la construction d’un parking souterrain, ainsi que d’un jardin public financé par l’investisseur privé. Une opposition a toutefois été déposée par une habitante du quartier, en raison de la vue exceptionnelle sur le château, notamment et la qualité du site comme point de rencontre.

Après une première acceptation par le Conseil d’Etat, la Ville avait demandé un rapport complémentaire, qui avait à nouveau fait l’objet d’une opposition. Celle-ci n’ayant pas trouvé les faveurs du Canton, la riveraine avait saisi le Tribunal cantonal, qui lui a donné raison, le 26 mars dernier. Selon la Cour, le projet ne s’avère « pas nécessaire au regard des objectifs cantonaux de planification médico-sociale », les quotas prévus étant atteints par d’autres biais.

Le rapport du Conseil communal fait état de plusieurs problèmes quant à cette décision, selon l’analyse de son Service juridique. Par ailleurs, la Ville dispose de préavis positifs des services cantonaux sur ce projet, au regard des objectifs cantonaux de planification médico-sociale. Le Conseil communal a d’ores et déjà déposé son recours auprès du Tribunal fédéral, au vu des délais, mais doit le faire ratifier a posteriori par le Conseil général. La décision sera prise lors de la prochaine séance, lundi 15 juin. /bla


 

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