Transports publics pour les jeunes subventionnés à 66%

Ce résultat est un ultime compromis de commission, trouvé en dernière minute, car l'objet nécessitait une majorité qualifiée des 3/5e, donc 60 voix en sa faveur. La proposition a été élaborée à la suite de deux amendements déposés par le groupe PLR-Le Centre. Ce dernier voulait baisser le subventionnement à 60% ou même limiter l'offre aux jeunes en formation. Il a retiré ces amendements à la suite de ce compromis.

Le premier projet de la commission prévoyait de subventionner durant une période-test de deux années à hauteur de 69% l’abonnement régional Onde verte de cinq zones pour les jeunes jusqu’à 25 ans ou de 66% les autres abonnements. Le coût résiduel aurait été alors de 1 franc par jour pour les jeunes.

Le Conseil d’Etat était favorable à la proposition parce qu’elle limitait l’impact financier. Sur les 14,5 millions de francs, 8,7 millions seront à charge du canton et 5,8 millions des communes.

Le modèle de l’abonnement à un franc par jour pour les jeunes existe déjà en ville de Zurich et dans le canton de Bâle-Ville. Dans ce dernier, le nombre d’abonnements a augmenté de 20% en 2024 pour cette catégorie de la population.





Pas d'AG cantonal à 16 francs par mois

Les députés ont toutefois refusé par 53 non et 24 oui et 23 abstentions une motion populaire, munie de 312 signatures. Celle-ci prévoyait l’introduction d’un abonnement général annuel au prix moyen de 16 francs par mois, offrant à chaque citoyen du canton un accès illimité à tous les transports publics du territoire neuchâtelois.

Selon les motionnaires, l’actuel produit des billets et abonnements Onde Verte encaissés auprès des usagers aurait été couvert par l’ensemble des habitants ayant domicile dans le canton de Neuchâtel, soit 32,5 millions de francs répartis entre 170'000 personnes de 6 ans et plus.

/ ATS