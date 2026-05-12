Neuchâtel présente sa vision pour l’avenir de ses cimetières

C’est une longue séance qui attendait les membres du Conseil général de Neuchâtel lundi soir. Le début de la session a été avancé d’une heure en raison des nombreux rapports qui figuraient à l’ordre du jour. Le premier au programme concernait les cimetières. Le Conseil communal y a présenté sa vision pour l’avenir des lieux d’inhumation de son territoire. Il demandait un crédit-cadre de plus de 1,8 million de francs sur cinq ans pour le développement et la pérennisation de ces espaces. Ce crédit a été accepté à l’unanimité lundi soir par le Conseil général.

Cela faisait depuis 2017 qu’aucun crédit n’avait été demandé par la Commune. Il était temps de remettre la question sur la table, selon le conseiller communal Jonathan Gretillat. La Ville compte quatre cimetières depuis la fusion soit Beauregard, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. « Nous souhaitions mettre à jour ces lieux publics et les préparer pour répondre aux attentes de la population, mais aussi à l’évolution des pratiques funéraires », explique le conseiller communal. Ces mises à jour concernent notamment la création d’un quartier pour les enfants à Beauregard et à Peseux. La création d’un espace de tombes doubles à Corcelles-Cormondrèche et d’une tombe du souvenir à Valangin. Les cimetières doivent également devenir des lieux plus agréables à la population tout en répondant aux besoins écologiques. Ainsi, la végétation sera plus présente sur les différents sites, notamment à Peseux, dont le cimetière est décrit comme « austère » dans le rapport. Ces différents travaux sont planifiés sur cinq ans, mais devraient absorber les besoins de la population pour les vingt prochaines années.





Un rapport salué

Tous les groupes politiques ont salué la qualité du rapport, ainsi que sa clarté. Il a notamment été relevé, avec satisfaction, que le montant demandé par le crédit-cadre était inférieur à ce que prévoyaient les investissements, d’environ 600'000 francs. Le Groupe socialiste a, par la voix de Selim Gatti, salué cette vision d’avenir, qui est proposé par le Conseil communal. Toutefois, il a pointé du doigt le manque de réflexion au niveau des espaces confessionnels. Le groupe déposera prochainement un postulat, qui vise à évaluer la situation sous cet angle. « Ces espaces confessionnels sont présents dans d’autres communes, ce qui prouve qu’une telle demande existe. Maintenant, la question est de savoir si elle existe aussi à Neuchâtel », explique Selim Gatti, conseiller général pour le Groupe socialiste.