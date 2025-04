La Chaux-de-Fonds veut créer 230 places d’accueil extrascolaire supplémentaires

A La Chaux-de-Fonds, les listes d’attente pour les places en crèche ou en parascolaire s’allongent. Mais la Ville a un plan pour répondre à la demande croissante. Elle souhaite créer 230 places supplémentaires dans les quatre prochaines années. Ce qui coûtera à terme quelque quatre millions de francs par an, dont près d’un million et demi à la charge de la Commune. Le Conseil général se prononcera jeudi soir.

A l'heure actuelle, 1100 places d’accueil extrascolaire existent dans la Métropole horlogère. C’est insuffisant. L’an dernier, environ 360 enfants étaient en liste d’attente et leurs parents ont dû se tourner vers d’autres solutions que les structures communales ou privées subventionnées.

Acceptée fin 2024, la révision de la loi cantonale sur l’accueil extrascolaire des enfants entrera en vigueur à la rentrée d’août 2025 et elle fixe comme recommandation aux communes un taux de couverture de 35%, avec une part de financement cantonal en légère hausse atteignant environ un quart de la facture totale. La Chaux-de-Fonds a du chemin à faire et le projet du Conseil communal vise un taux de couverture de 30% pour le préscolaire et de 29% pour le parascolaire d’ici fin 2028.







180 places à créer pour le parascolaire

Pour y arriver, la Ville devra créer 230 places supplémentaires, dont 180 au parascolaire. Les besoins sont aigus dans les quartiers des Foulets, de Bellevue, de la Charrière et des Forges. Etant donné que les collèges sont pleins et les locaux à proximité rares, le Conseil communal envisage des agrandissements des locaux existants. De nouvelles constructions sont possibles, mais pas sans une analyse plus poussée et un nouveau crédit.

L’exécutif chaux-de-fonnier ne souhaite pas (en tout cas dans un premier temps) parvenir à un taux de couverture de 35%, qui dit-il, va au-delà des besoins actuels et nécessiterait la création de 460 places supplémentaires, pour un coût annuel à la charge de la Ville de 3,7 millions de francs.

Le rapport soumis jeudi au Conseil général de La Chaux-de-Fonds vise aussi à répondre à une motion du PLR et du POP de juin 2023. /vco