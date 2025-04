Watches and Wonders : « C’est le temps fort de l’industrie horlogère »

« Watches and Wonders joue son rôle fédérateur d’une industrie unie. » Le directeur du salon de l’horlogerie de luxe de Genève Matthieu Humair est ravi au moment de voir l’événement commencer ce mardi à Palexpo. Plus grand rassemblement de la sorte au monde, ce sont cette année 60 marques qui viennent s’y exposer jusqu’au 7 avril.

Réservé aux journalistes venus des quatre coins du monde et aux clients et spécialistes de la branche pendant la semaine, le salon s’ouvre au public dès samedi. Ateliers, visites guidées, conférences : les activités et découvertes se déroulent tant à Palexpo qu’au centre-ville de Genève. Et malgré la situation compliquée sur le marché actuellement, entre chômage et baisse des ventes, Watches and Wonders vit une nouvelle édition record, avec 60 exposants, six marques indépendantes et des activités toujours plus nombreuses.