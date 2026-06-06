Chopard prévoit de supprimer des postes à Fleurier

L’horloger genevois Chopard veut supprimer 28 emplois sur deux de ses trois sites à Fleurier, au Val-de-Travers. Une procédure de consultation pour licenciement collectif a été ouverte. La période dédiée a été ouverte il y a près de deux semaines.

L'information a été confirmée au quotidien "Le Temps", qui reproduit dans son édition de samedi la réponse de Chopard donnée par écrit. "L’industrie horlogère traverse une transformation profonde, accentuée par un contexte économique et géopolitique particulièrement incertain", relève la direction.

"La demande des clients de la maison évolue aujourd’hui vers des créations horlogères plus haut de gamme, produites en plus faibles volumes en raison de leur grande complexité. Nous réorganisons et adaptons notre outil de production de Fleurier à cette nouvelle réalité", poursuit Chopard dans son courriel.

Deux entités du Vallon sont concernées. Elles sont uniquement actives dans la production horlogère, à savoir Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture. Chopard emploie près de 220 personnes au Val-de-Travers. La décision fait suite à une période d’activation par intermittence de la réduction de l’horaire de travail (RHT). /ats-swe