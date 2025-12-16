Baisse des effectifs dans l’horlogerie

Pour la première fois depuis la fin du Covid, les effectifs de l’industrie horlogère en Suisse ...
Baisse des effectifs dans l’horlogerie

Pour la première fois depuis la fin du Covid, les effectifs de l’industrie horlogère en Suisse s’affichent en baisse. L’Arc jurassien est davantage touché que d’autres régions.

Le secteur de l'horlogerie suisse enregistre une diminution de ses effectifs en 2025. (Photo libre de droits : illustration). Le secteur de l'horlogerie suisse enregistre une diminution de ses effectifs en 2025. (Photo libre de droits : illustration).

Une première depuis la période post-Covid. Les contingents de l’industrie horlogère suisse sont en baisse. Le secteur enregistre une perte de 835 postes à la fin septembre, c’est une diminution de 1,3% par rapport à la même période en 2024. Les effectifs s’élèvent ainsi à 64'807 collaborateurs et collaboratrices. Si Genève affiche une progression de 3%, les baisses sont marquées dans les cantons historiques à sous-traitance horlogère et microtechnique ; Vaud -4,2%, Neuchâtel -3,5%, Jura -3,2% et Berne -2,1%, détaille le communiqué de presse transmis mardi matin par la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP). Ces chiffres s’expliquent par un « environnement économique exigeant, marqué par une baisse des volumes et par un contexte de consommation mondiale en ralentissement. »

Le recours étendu à la réduction de l’horaire de travail (RHT), ainsi que leur prolongation de 18 à 24 mois, a permis de limiter l’ampleur de cette diminution et de maintenir la capacité productive. A fin novembre, plus d’un quart des entreprises avait recours aux RHT.

2026 est abordé avec prudence par les entreprises, selon la CP. Mais la sortie des dispositifs de réduction de l’horaire de travail pour certaines sociétés pourrait accroître la pression sur les emplois de la branche. Il est noté que « si la conjoncture devait perdurer, il est vraisemblable que certaines entreprises soient contraintes de redimensionner leur outil de production, malgré les efforts engagés pour s’adapter dans un environnement économique toujours plus exigeant. » /comm-jpp 


 

Fait partie du dossier «Horlogerie»

Rubriques du dossier
Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Actualités suivantes

Médecin chaux-de-fonnier de retour devant la justice

Médecin chaux-de-fonnier de retour devant la justice

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 01:25

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:53

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:50

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 18:29

Articles les plus lus

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:53

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 18:29

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:50

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:53

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:31

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:53

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 18:29

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:50

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:54

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:31

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:53