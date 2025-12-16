Baisse des effectifs dans l’horlogerie

Une première depuis la période post-Covid. Les contingents de l’industrie horlogère suisse sont en baisse. Le secteur enregistre une perte de 835 postes à la fin septembre, c’est une diminution de 1,3% par rapport à la même période en 2024. Les effectifs s’élèvent ainsi à 64'807 collaborateurs et collaboratrices. Si Genève affiche une progression de 3%, les baisses sont marquées dans les cantons historiques à sous-traitance horlogère et microtechnique ; Vaud -4,2%, Neuchâtel -3,5%, Jura -3,2% et Berne -2,1%, détaille le communiqué de presse transmis mardi matin par la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP). Ces chiffres s’expliquent par un « environnement économique exigeant, marqué par une baisse des volumes et par un contexte de consommation mondiale en ralentissement. »

Le recours étendu à la réduction de l’horaire de travail (RHT), ainsi que leur prolongation de 18 à 24 mois, a permis de limiter l’ampleur de cette diminution et de maintenir la capacité productive. A fin novembre, plus d’un quart des entreprises avait recours aux RHT.

2026 est abordé avec prudence par les entreprises, selon la CP. Mais la sortie des dispositifs de réduction de l’horaire de travail pour certaines sociétés pourrait accroître la pression sur les emplois de la branche. Il est noté que « si la conjoncture devait perdurer, il est vraisemblable que certaines entreprises soient contraintes de redimensionner leur outil de production, malgré les efforts engagés pour s’adapter dans un environnement économique toujours plus exigeant. » /comm-jpp