Une arrivée et un retour neuchâtelois à Watches and Wonders

Les marques neuchâteloises se montrent lors du rendez-vous annuel mondial de la haute horlogerie. Le salon Watches and Wonders bat son plein à Genève depuis mardi et jusqu’à lundi. Parmi les 66 exposants, on retrouve pour la première fois depuis 5 ans la maison Corum. L’entreprise de La Chaux-de-Fonds a connu de nombreux remous ces dernières années, frôlant la faillite en 2025 avant que le Neuchâtelois Haso Mehmedovic ne la rachète. Après juste pas un an à la tête de Corum, le directeur général et président du Conseil d’administration se réjouit de voir la marque se relever et revenir sur le salon genevois. Et pourtant, Corum n’était pas sur la liste d’attente pour obtenir un emplacement. « Le premier jour de ma prise de fonction, j’ai appelé Mathieu Humair, le CEO de Watches and Wonders », raconte Haso Mehmedovic. « Je lui ai dit ‘ Mathieu, je ne peux pas relancer Corum dans une chambre d’hôtel », sourit-il.