Une programmation qui sent l'essence pour les Étranges nuits du cinéma

La décoration fait aussi partie du festival

Cette édition a pour thème « Vroum vroum motherf***er ! ». Un thème qui a pour but de plonger les visiteurs dans l’univers du célèbre film Mad Max. Grosses voitures futuristes, huile de vidange et gros moteurs feront partie de la décoration pour entrer dans une ambiance post-apocalyptique digne des films de George Miller et Byron Kennedy. « On veut emmener les gens dans un futur pas très joyeux », ajoute la membre du comité d’organisation et co-directrice de la décoration du festival, Sarazard Serpentard. De plus, certains des objets créés et construits spécialement pour l’événement par l’équipe de décoration du festival seront mis en vente samedi 19 avril.