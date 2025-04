« Faites-nous rire » : Humoriste et mère, le combo détonnant de Aude Bourrier

Être maman, c’est un job à plein temps et une sacrée dose de self-contrôle. Mais ce n’est pas donné à tout le monde. Aude Bourrier, par exemple, a plutôt choisi d’élever son fils de 2 ans avec de l’amour, du respect et… Instagram. On vous invite clairement à suivre notre humoriste car sa vie – et ses gâteaux Pat’Patrouille – sont de véritables merveilles à découvrir sur les réseaux sociaux.

Faire des comparaisons entre votre vie et celles des instamoms, c’est dangereux. Aude Bourrier vous le démontre en 3 minutes :