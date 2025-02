L’avenir de La Plage dans le vague

À Neuchâtel, l’avenir du bar La Plage n’est pas assuré. Le projet de réaménagement de la place Agota Kristof n’inclut pas l’établissement installé depuis plus d’une dizaine d’années au sud du Collège latin. Le Conseil général doit se prononcer sur ce chantier lundi 10 février.

« On espère qu’on pourra continuer quelque part », commente Avni Krasniqi, gérant de La Plage. Des discussions sont en cours avec le Conseil communal et les deux parties doivent se revoir au début de l’année, avec la porte ouverte à l’émergence de nouvelles idées de part et d’autre.