Peu de remous pour retaper la piscine extérieure du Nid-du-Crô

Les amateurs de trempette peuvent se réjouir. La piscine extérieure du Nid-du-Crô sera assainie et rénovée. Le Conseil général de Neuchâtel a validé lundi soir les sept crédits pour effectuer les travaux nécessaires sur les équipements et bassins extérieurs. La somme totale s’élève à 5,5 millions de francs. Il s’agit notamment d’installer un nouveau toboggan trois pistes et de refaire les différents bassins.

Si aucun parti n’a remis en question la nécessité de rénover le site, quelques points ont soulevé des réserves, notamment le crédit de plus de 55'000 francs alloué à la création d’une œuvre d’art qui doit être érigée sur le site. Un montant qui répond à un arrêté datant de 2021 et qui stipule que 1% de la valeur des crédits liés aux travaux doit être attribué à la mise en valeur du site.

Le Parti Vert’libéral a déposé un amendement pour réduire ce montant à 20'000 francs, qui correspond au 1% des deux millions de francs consacrés à la modernisation du bassin ludique. Une proposition soutenue par la droite. Insuffisant toutefois pour obtenir la majorité, l’amendement étant refusé par 22 voix contre 18 et une abstention. Aux yeux de la conseillère générale PVL, Sylvie Hofer-Carbonnier, « ce pourcent culturel exclut tout ce qui est entretien et remplacement d’installations. Donc, nous allons juste voulu veiller à ce que cet arrêté s’applique correctement. »