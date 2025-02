Treize kilomètres de livres réunis sous un même toit

C’est un projet phare de la législature en cours en Ville de Neuchâtel. Le Conseil général est appelé à se pencher lundi prochain sur une demande d’assainissement du Collège latin et de réaménagement de la place Agota Kristof. Le lieu est voué à réunir plusieurs bibliothèques de la Ville pour en faire un véritable pôle culturel. Cette ambition a un coût : l’ensemble des crédits sollicités frôle les 40 millions de francs (39,96 millions de francs). Des subventions du Canton et de la Confédération devraient toutefois alléger un peu la facture.

L’objectif est d’installer sous un même toit la Bibliothèque publique et universitaire (BPUN), la bibliothèque Pestalozzi, Bibliomonde, mais également la Lanterne magique, avec la création d’un espace d’éducation à l’image. Cela représentera 13 kilomètres linéaires de collections réunis en un seul lieu. Un café-restaurant verrait aussi le jour, de même qu’une artothèque, un lieu où le public pourrait emprunter des œuvres d’art.





Vers une bibliothèque unique pour Neuchâtel

Toutes ces entités seront réunies sous la bannière : Bibliothèque de Neuchâtel. Une fondation du même nom a d’ores et déjà vu le jour au 1er janvier de cette année et intègre ces différents acteurs avec leur personnel respectif, ainsi que les bibliothèques de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche, qui maintiendront quant à elles leur site actuel.

La Bibliothèque de Neuchâtel est pensée comme un lieu de vie, où « passer du temps, travailler, s’informer, se distraire, se reposer, échanger avec d’autres », peut-on lire dans le rapport.

Le rez-de-chaussée abritera l’Espace Rousseau de la BPUN, qui abrite des manuscrits et 2'800 lettres originales de Jean-Jacques Rousseau. On y trouvera également le café-restaurant et une nouvelle salle de conférence polyvalente de 70 places. Le 1er étage sera dédié aux bureaux et aux espaces administratifs. La salle de lecture sera maintenue. Un espace jeunesse est voué à prendre place dans les combles. L’accès sera facilité pour les personnes à mobilité réduite avec deux rampes d’accès qui seront construites au sud du bâtiment et deux ascenseurs à l’intérieur.

Le début des travaux est prévu dès la fin de l’année et la mise en service des lieux est imaginée pour début 2028. Durant ce laps de temps, la BPUN devra réaliser un double déménagement. Elle s’installera dans des structures provisoires, avant de pouvoir regagner le Collège latin rénové.