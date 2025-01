Fête des vendanges : un soutien jugé mérité

La Fête des vendanges mérite le soutien que lui assure la Ville de Neuchâtel. C’est en substance la réponse apportée lundi soir par le Conseil communal à une interpellation émanant des rangs du groupe PLR au Conseil général. L’un de ses élus, Jari Correvon, appelait à un meilleur soutien des sociétés locales impliquées dans l’événement et à davantage de transparence sur l’aide financière apportée par la Commune au comité d’organisation. Il en ressort que la Ville a fourni des prestations à hauteur de 735'000 francs à la Fête des vendanges pour l’édition 2024. Des subventions ponctuelles ont aussi été versées pour l’achat des gobelets réutilisables, ainsi que pour l’acquittement des frais d’utilisation de l’espace public. Pour la conseillère communale en charge du dossier, ce soutien se justifie largement. Violaine Blétry-de Montmollin évoque le rayonnement dont bénéficie la Ville grâce à cet événement, et ce, au-delà des frontières nationales. « C’est 300'000 personnes qui viennent à Neuchâtel […]. Ça remplit nos hôtels. Nous avons le dernier corso fleuri d’Europe. On dit aujourd’hui que c’est la 3e fête de Suisse par son ampleur », martèle Violaine Blétry-de Montmollin. Le Conseil communal se dit toutefois prêt à clarifier encore davantage les relations financières qu’il entretient avec la Fête des vendanges. /sbm