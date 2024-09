CFA Boudry : le message du Grand Conseil sous la Coupole

« Il faut que la Berne fédérale se bouge ». C’est le message que les députés neuchâtelois ont souhaité envoyer aux parlementaires qui siègent sous la Coupole. Le Grand Conseil a accepté mardi par 97 oui et une opposition une initiative cantonale urgente destinée à l’Assemblée fédérale. Elle réclame un système d’asile à dimension humaine. Le texte porté par le groupe socialiste souhaite une meilleure répartition sur le territoire suisse des centres fédéraux d’accueil (CFA) des requérants, de plus petite taille et adaptés aux localités dans lesquelles ils se trouvent, souligne le député PS et premier signataire Romain Dubois.

Le texte demande aussi de prévoir un net renforcement de l’encadrement et de l’accompagnement social et intégratif des requérants d’asile et une meilleure gestion des personnes présentant des problèmes sécuritaires, dans et aux abords des centres.

La procédure préalable doit être améliorée pour permettre le renvoi des personnes présentant des comportements problématiques. Les députés aimeraient aussi que le suivi de la santé, notamment mentale, des requérants, soit renforcé et prévu de la manière la plus précoce possible dans la procédure d'asile.