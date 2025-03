Le Grand Conseil demande un soutien financier pour les Mélèzes

Le Grand Conseil neuchâtelois se prononce avant l’heure sur le dossier des Mélèzes. Le législatif cantonal a accepté mardi, par 74 oui, 11 non et 10 abstentions, un projet de résolution de députés interpartis qui demandait « un soutien cantonal au projet de nouvelles patinoires des Mélèzes ». Concrètement, le texte invite le Conseil d’Etat à « soutenir financièrement », le projet chaux-de-fonnier, explique la première signataire du texte, la députée verte Clarence Chollet.

Mais avant d’en arriver à cette conclusion, les débats ont été nourris sur les bancs du Grand Conseil. Pour certains, le calendrier et la méthode de cette résolution ne sont pas les bons, puisque le Conseil général de La Chaux-de-Fonds se prononcera seulement mercredi soir sur ce projet de patinoire devisé à 69 millions de francs. Certains députés se sont dits « mal à l’aise » et on craint une forme « d’ingérence » dans le système démocratique chaux-de-fonnier. « En l’occurrence, on se substitue à des autorités communales. Il y a un problème de méthodologie. Ce n’est pas au parlement cantonal de se prononcer sur un dossier communal », souligne le député socialiste Hugo Clémence.