Nouveau bâtiment pour l'Université de Neuchâtel : crédit accepté

Le crédit de près de 96,8 millions de francs pour la construction d'un nouveau bâtiment pour l'UniNe a été accepté ce mardi par les députés neuchâtelois, par 95 « oui » et 4 « non ». Par ailleurs, La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) va mettre une contribution unique et exceptionnelle de 40 millions de francs pour ce projet nommé « Univers ».

« C'est l'investissement le plus important de l'histoire récente de la République, a déclaré Crystel Graf, conseillère d'Etat en charge de la formation. Ce projet va renforcer l'attractivité de la formation et le pôle de recherche ».

Ce nouvel édifice est « indispensable pour garantir durablement l'existence de l'UniNE », a ajouté Crystel Graf, qui a rappelé que l'université est passée de 3200 étudiants en 2001 à 4400 actuellement. Plusieurs instituts sont aujourd'hui disséminés dans la ville.

Le projet Univers, qui sera installé sur l'ancien site de Panespo au bord du lac, prévoit un learning center, un auditoire modulable de 700 places, des salles de cours et de réunion, ainsi que des bureaux et une cafétéria. La construction devrait s’achever au printemps 2029.





Hors frein à l'endettement

« Ce nouvel auditoire pourra permettre d'accueillir des événements d'envergure pour le canton », a expliqué Crystel Graf. Hormis la contribution exceptionnelle de 40 millions de francs de la Banque cantonale neuchâteloise, la Confédération devrait soutenir le projet pour un montant de 19,5 millions.

Le Grand Conseil a aussi accepté par 75 oui, 23 non et deux abstentions de reconnaître d’intérêt public majeur les investissements relatifs à la construction de ce nouveau bâtiment. A droite, des députés PLR et UDC se sont opposés à retirer cet investissement du frein à l'endettement, estimant que ce serait une manoeuvre pour « manipuler le budget de l'Etat ». /ATS