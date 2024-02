Centre de Perreux : une pétition est lancée

Le ras-le-bol perdure face au Centre fédéral pour requérants d’asile de Perreux à Boudry. L’association Bien vivre à Neuchâtel a lancé une pétition en ligne jeudi. Le texte avait déjà récolté 630 signatures en début de soirée samedi. Il demande la réaffectation du centre en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture dans les six mois qui suivront le dépôt des paraphes. La pétition existe également en version papier chez certains commerçants boudrysans.

Pour les membres de l’association, le nombre de demandeurs d’asile qui transitent par Boudry est trop élevé par rapport à la taille de la Commune. Ils évoquent 7'000 personnes pour l’année passée, alors que Boudry compte environ 6'000 habitants.

Les auteurs du texte font état de cambriolages, de vols, de déprédations et d’agressions qui ne cessent jamais. Ils dénoncent le comportement inapproprié de certains requérants dans les transports publics à l’égard des jeunes filles et des femmes. Dastier Richner, président de l’association, évoque des cas d’agressions sexuelles et verbales. Certains parents empêchent désormais leurs enfants de recourir aux transports publics pour leurs déplacements.