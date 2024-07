Disparition de Jean-Pierre Authier

Il a siégé quinze ans à l’exécutif de la Ville de Neuchâtel, a été député au Grand Conseil durant seize années et a mené à bien le projet de nouvel hôpital Pourtalès réunissant sur un seul site les Cadolles et l’ancien hôpital Pourtalès. La carrière politique de Jean-Pierre Authier est conséquente. Le libéral est décédé mardi à l’âge de 81 ans. Au-delà de ce parcours dans les arcanes politiques neuchâteloises, Jean-Pierre Authier a poursuivi son engagement dans le milieu hospitalier en prenant la tête du conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois de 2005 à 2010. Dans une communication, sa famille rappelle que ce grand amateur de musique débordait d’activités foisonnantes, d’attention pour les autres et d’enthousiasme. /comm-aju