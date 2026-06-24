Avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi à Saint-Blaise

Saint-Blaise au rythme de la petite reine. Le coup d’envoi de la quatrième et avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT a lieu ce mercredi soir à 19h20 dans la zone du port sur un tracé de 17,4 km pour 445 m de dénivelé positif. Elodie Python et Matteo Oppizzi vont tenter de défendre leur maillot jaune. Des maillots jaunes, Pauline Roy en a tellement gagné qu’elle pourrait ouvrir un magasin. La Chaux-de-Fonnière, quintuple tenante du titre de la Trans VTT, a pris sa retraite sportive en mars de cette année. Elle travaille actuellement comme collaboratrice marketing et communication à la banque Raiffeisen, le sponsor principal de la Trans. Cette année, Pauline Roy ne va donc pas enfourcher son deux-roues. Même si elle ne regrette pas son choix d’avoir mis un terme à sa carrière sportive, elle a admis mercredi, dans La Matinale, que « ça fait assez bizarre, surtout que c’était une course que je partageais en famille depuis tant d’années. » C’est donc davantage le côté partage qui lui manque plus que le côté performance pour lequel elle « a bien tourné la page. » Cette retraite, Pauline Roy l'a mûrement réfléchie après de nombreuses années à haut niveau sur le circuit. « Il faut toujours faire plus de sacrifices, il faut toujours s’entraîner plus, plus dur, plus fort, plus loin. Et j’étais arrivée à un stade où j’avais plus ou moins atteint les limites que je pouvais atteindre. » Elle relève aussi avoir gagné ce dont elle avait envie, d’où sa décision de raccrocher. Parmi ses plus beaux moments, Pauline Roy mentionne son premier titre de championne suisse quand elle était junior.

Les gens recherchent davantage le partage que la performance

Le nombre de participants est en baisse depuis quelques années à la Trans VTT, contrairement au BCN Tour qui enregistre presque chaque année des records. Pauline Roy tempère : « On ne peut pas comparer, déjà parce que la course à pied c’est plus accessible que le vélo à la base. » Elle relève aussi l’aspect du matériel, du parcours et de la peur d’aller sur un vélo, de se frotter au peloton.

Le cyclisme féminin connait une belle évolution, mais elle n’est ni régulière ni universelle. Pour preuve l’annulation du Tour de Romandie féminin 2027. Et cette année, seule une dizaine de femmes sont classées au général de la Trans VTT. Pauline Roy reste malgré tout optimiste pour l’avenir de la petite reine. « Il y a de plus en plus de monde qui fait du vélo, mais on arrive à un tournant. Les gens ne cherchent plus forcément la performance, mais plus le partage, rouler avec d’autres. » /sma-vco