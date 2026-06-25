Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Sous un soleil de plomb, la quatrième étape de la Raiffeisen Trans VTT s’est déroulée mercredi à St-Blaise, avec arrivée au port. Alexandre Balmer a dominé le classement masculin. Le cycliste professionnel a bouclé le parcours en 36’49’’, à 49’’ devant Matteo Oppizzi, qui conserve la tête du classement général.

Chez les dames, Elodie Python et Tess De Almeida ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main après 45’46’’ d’efforts. C’est la première qui domine le général.

La cinquième et dernière étape de la Trans, c’est mercredi prochain, le 1er juillet, aux Ponts-de-Martel. /jhi