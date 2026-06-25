Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Elodie Python et Tess de Almeida ont franchi la ligne d’arrivée ensemble mercredi. Victoire ...
Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Elodie Python et Tess de Almeida ont franchi la ligne d’arrivée ensemble mercredi. Victoire d’Alexandre Balmer chez les messieurs

Le soleil a accompagné les coureurs de la Raiffeisen Trans VTT. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le soleil a accompagné les coureurs de la Raiffeisen Trans VTT. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Sous un soleil de plomb, la quatrième étape de la Raiffeisen Trans VTT s’est déroulée mercredi à St-Blaise, avec arrivée au port. Alexandre Balmer a dominé le classement masculin. Le cycliste professionnel a bouclé le parcours en 36’49’’, à 49’’ devant Matteo Oppizzi, qui conserve la tête du classement général.

Chez les dames, Elodie Python et Tess De Almeida ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main après 45’46’’ d’efforts. C’est la première qui domine le général.

La cinquième et dernière étape de la Trans, c’est mercredi prochain, le 1er juillet, aux Ponts-de-Martel. /jhi


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