Matteo Oppizzi et Elodie Python s’offrent la Raiffeisen Trans VTT

Leaders du classement général avant la cinquième et ultime étape de l’épreuve, les deux Neuchâtelois ...
Matteo Oppizzi et Elodie Python s’offrent la Raiffeisen Trans VTT

Leaders du classement général avant la cinquième et ultime étape de l’épreuve, les deux Neuchâtelois ont conservé leur maillot jaune mercredi soir aux Ponts-de-Martel.

Matteo Oppizzi a dominé trois des cinq étapes de cette Raiffeisen Trans VTT 2026. (Photo : Bertrand Pfaff) Matteo Oppizzi a dominé trois des cinq étapes de cette Raiffeisen Trans VTT 2026. (Photo : Bertrand Pfaff)

La Raiffeisen Trans VTT couronne ses champions. Mercredi soir aux Ponts-de-Martel, au terme de la cinquième et dernière étape de l’épreuve cycliste, Matteo Oppizzi et Elodie Python ont réussi à conserver leur maillot jaune et décrocher le classement général de cette édition 2026.


Coup double pour Oppizzi

Chez les hommes, le grand dominateur de cette Raiffeisen Trans VTT s’est même offert le luxe de remporter au sprint cet ultime parcours pour signer un troisième succès en cinq étapes. Mercredi soir, sous un soleil généreux et par des températures idéales, Matteo Oppizzi a bouclé les 17,4 kilomètres pour 430 mètres de dénivelé positif en 36’35’’, juste devant le Loïc Blanc. Le cycliste Loclois qui termine également en deuxième position au général, à trois minutes du vainqueur final. « J’ai mis un gros rythme tout de suite. Je me sentais revanchard après mes championnats de Suisse qui ne se sont pas bien passés dimanche », explique Matteo Oppizzi. Le vététiste de Saules qui se réjouit également de sa victoire finale : « ça me fait quelque chose de pouvoir remporter la Raiffeisen Trans chez les grands », sourit-t-il.

Matteo Oppizzi : « C’est un accomplissement, car c’est là que tout a commencé. »

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« Mission accomplie » pour Elodie Python

Chez les dames, la victoire est revenue mercredi à l’impressionnante Noémie Gret. Intouchable sur ce parcours, l’Yverdonnoise a bouclé son effort en 42’41’’. Mais l’essentiel était ailleurs pour Elodie Python qui a tenu la roue de sa rivale au général, Tess De Almeida, jusque dans les derniers mètres pour conserver son avance et son maillot jaune. « Aujourd’hui, le but était de ne pas lâcher la roue de la copine, mission accomplie », se réjouit la vététiste de Boveresse.

Elodie Python : « Ça me tiendra à cœur de défendre cette victoire ces prochaines années. »

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Au classement général final de cette Raiffeisen Trans VTT, Elodie Python devance Tess De Almeida de 1’16’’.

A noter encore que près de 600 cyclistes ont pris part à au moins une étape de cette édition 2026 de la Raiffeisen Trans VTT. /gjo


Tous les résultats de cette Raiffeisen Trans VTT ici. 


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