Matteo Oppizzi et Elodie Python s’offrent la Raiffeisen Trans VTT

La Raiffeisen Trans VTT couronne ses champions. Mercredi soir aux Ponts-de-Martel, au terme de la cinquième et dernière étape de l’épreuve cycliste, Matteo Oppizzi et Elodie Python ont réussi à conserver leur maillot jaune et décrocher le classement général de cette édition 2026.





Coup double pour Oppizzi

Chez les hommes, le grand dominateur de cette Raiffeisen Trans VTT s’est même offert le luxe de remporter au sprint cet ultime parcours pour signer un troisième succès en cinq étapes. Mercredi soir, sous un soleil généreux et par des températures idéales, Matteo Oppizzi a bouclé les 17,4 kilomètres pour 430 mètres de dénivelé positif en 36’35’’, juste devant le Loïc Blanc. Le cycliste Loclois qui termine également en deuxième position au général, à trois minutes du vainqueur final. « J’ai mis un gros rythme tout de suite. Je me sentais revanchard après mes championnats de Suisse qui ne se sont pas bien passés dimanche », explique Matteo Oppizzi. Le vététiste de Saules qui se réjouit également de sa victoire finale : « ça me fait quelque chose de pouvoir remporter la Raiffeisen Trans chez les grands », sourit-t-il.