Elodie Python frappe fort à Saint-Aubin

Elodie Python fait coup double ! La Vallonnière s’est adjugée la troisième étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi soir à Saint-Aubin. Si elle a dû laisser la victoire à Tess de Almeida lors des deux premières courses, la vététiste de Boveresse a cette fois-ci réussi à devancer sa rivale. Elle a bouclé le parcours de 16,2km pour un dénivelé positif de 450m en 43’46’’ et relègue sa concurrente à 2’33’’. Elodie Python en profite pour s’emparer du maillot jaune de leader du classement général avec désormais 1’18’’ d’avance sur Tess De Almeida.





Oppizzi confirme

Chez les messieurs, Matteo Oppizzi a signé son deuxième succès dans cette Raiffeisen Trans VTT 2026. Déjà vainqueur de l’étape initiale au Quartier, il s’est à nouveau montré le plus solide mercredi soir à Saint-Aubin. Il s’impose finalement en 35’39’’ avec plus d’une minute d’avance sur son premier poursuivant, Alexis Vivot. Au général, Matteo Oppizzi conforte sa tunique de leader et compte désormais 1’15’’ d’avance sur son dauphin, le Loclois, Loïc Blanc, troisième mercredi à Saint-Aubin.

La quatrième et avant-dernière étape de cette Raiffeisen Trans VTT est agendée mercredi prochain à Saint-Blaise. /gjo