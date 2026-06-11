Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Mercredi à la Rouvraie, Alexandre Balmer et Tess de Almeida ont remporté la deuxième étape ...
Trans VTT : le retour au sommet d’Alexandre Balmer

Mercredi à la Rouvraie, Alexandre Balmer et Tess de Almeida ont remporté la deuxième étape de la Raiffeisen Trans VTT.

Alexandre Balmer a pris la première place. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff). Alexandre Balmer a pris la première place. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff).

Alexandre Balmer en démonstration mercredi à la Rouvraie. Le cycliste professionnel chaux-de-fonnier a remporté la deuxième étape de la Raiffeisen Trans VTT chez les messieurs. Il a bouclé les 16,4 km en 35 minutes pile. La semaine dernière au quartier, Alexandre Balmer récupérait à peine d’une course sur route en Italie et avait dû se contenter du cinquième rang. Deuxième mercredi soir sur les hauts de Bevaix, Matteo Oppizzi (+15’’) conserve le maillot de leader.

Comme lors de la première étape, Tess de Almeida s’est imposée chez les dames en 42’23’’, talonnée par Élodie Python (+02’’). Elle domine le classement général, d’une courte tête sur sa rivale.

Mercredi prochain, la troisième étape a lieu à St-Aubin. /jhi

Les résultats de la deuxième étape


 

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