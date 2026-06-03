De Almeida et Oppizzi devant au Quartier

Premiers coups de pédales sous le soleil mercredi soir pour la Raiffeisen Trans VTT. La première étape s’est tenue autour du manège du Quartier dans la vallée de La Brévine sur une boucle de 17,5 kilomètres et 460 mètres de dénivelé positif.





Oppizzi aux commandes, Balmer « sans benzine »

Chez les hommes, c’est Matteo Oppizzi de Saules qui s’est imposé avec 3 petites secondes d’avance sur le Loclois Loïc Blanc. Les deux hommes se sont livrés un coude à coude tout au long du parcours, en s’éloignant des autres concurrents dans la montée vers Sommartel. « Loïc m’a tiré en avant et on a vite pris une bonne distance. Dans les derniers virages, j’ai tout fait pour être en tête et j’ai pu le devancer dans la dernière ligne droite. », notait Matteo Oppizzi.