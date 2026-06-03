De Almeida et Oppizzi devant au Quartier

La première étape de la Raiffeisen Trans VTT s’est tenue mercredi dans la vallée de La Brévine ...
De Almeida et Oppizzi devant au Quartier

La première étape de la Raiffeisen Trans VTT s’est tenue mercredi dans la vallée de La Brévine. Tess de Almeida et Matteo Oppizzi s’emparent des maillots jaunes des leaders des classements généraux.

Matteo Oppizzi a remporté la course après un duel serré avec le Loclois Loïc Blanc. (photo: Bertrand Pfaff) Matteo Oppizzi a remporté la course après un duel serré avec le Loclois Loïc Blanc. (photo: Bertrand Pfaff)

Premiers coups de pédales sous le soleil mercredi soir pour la Raiffeisen Trans VTT. La première étape s’est tenue autour du manège du Quartier dans la vallée de La Brévine sur une boucle de 17,5 kilomètres et 460 mètres de dénivelé positif.


Oppizzi aux commandes, Balmer « sans benzine »

Chez les hommes, c’est Matteo Oppizzi de Saules qui s’est imposé avec 3 petites secondes d’avance sur le Loclois Loïc Blanc. Les deux hommes se sont livrés un coude à coude tout au long du parcours, en s’éloignant des autres concurrents dans la montée vers Sommartel. « Loïc m’a tiré en avant et on a vite pris une bonne distance. Dans les derniers virages, j’ai tout fait pour être en tête et j’ai pu le devancer dans la dernière ligne droite. », notait Matteo Oppizzi.

Matteo Oppizzi: « On a fait une différence dans la bosse de Sommartel »

Ecouter le son

Tête d’affiche du jour, Alexandre Balmer a pris le cinquième rang, 24 heures après sa course sur route dans le nord de l’Italie. « Je suis rentré au milieu de la nuit en voiture et je me suis entraîné aujourd'hui. J’espérais qu’il me reste un peu de jus, mais j’ai senti que je n’avais plus rien du tout et ce n’était pas vraiment un grand plaisir. Malgré tout c’était un beau parcours. Merci aux originateurs.»

Tess de Almeida avait le sourire dans l'aire d'arrivée au Quartier. (photo: Bertrand Pfaff) Tess de Almeida avait le sourire dans l'aire d'arrivée au Quartier. (photo: Bertrand Pfaff)

Un duel entre copines chez les dames

« Faire une course contre sa meilleure amie et rivale pendant la course, c’est assez cool. » Tess de Almeida a remporté l’épreuve chez les dames avec 1’12 d’avance sur Elodie Python au Quartier. Les deux jeunes femmes se sont livrées un duel serré sur le tracé. Alors que Pauline Roy, double tenante du titre, ne le défend pas cette année, elles se positionnent déjà parmi les prétendantes pour la victoire finale le 1er juillet.

Tess de Almeida: « Je savais que la dernière montée, c’était la ligne d’arrivée mentale. »

Ecouter le son

La prochaine étape est prévue mercredi 10 juin à La Rouvraie sur les hauts de Bevaix, puis à Saint-Aubin, à Saint-Blaise et enfin aux Ponts-de-Martel. /lre

Les résultats de la première étape


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