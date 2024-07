Neuchâtel : nouveau plan de circulation à la gare

Le schéma de circulation va une nouvelle fois être revu sur le plateau de la gare à Neuchâtel. Pour permettre l’extension du réseau de chauffage à distance, des travaux seront menés sur la rue du Crêt-Taconnet à partir du 5 août et jusqu’au printemps prochain.

Dès le lancement du chantier, mené par Viteos, les poids-lourds ne seront plus autorisés à emprunter cette rue. Ils devront rallier la zone sud de la gare par l’ouest. La circulation à double sens sera ainsi à nouveau autorisée sur le plateau de la gare, raison pour laquelle le giratoire reprendra du service, explique Emmanuel Gehrig du Service de communication de la Ville de Neuchâtel. La rue du Crêt-Taconnet sera également fermée aux piétons et aux vélos à la descente. Des déviations seront mises en place par la passerelle du Millénaire et par la ruelle Vaucher. Seules les voitures et les vélos pourront emprunter la rue à la montée. Des exceptions sont prévues pour les riverains. « On va continuer de monitorer la situation dans la zone de la gare », indique Emmanuel Gehrig, qui ajoute que des ajustements seront faits au besoin en matière de signalétique par exemple. Le régime de stationnement testé depuis le printemps 2023 reste quant à lui inchangé.





Une période de réflexion sur l'aménagement futur de la zone de la gare

La Ville de Neuchâtel indiquait dans un communiqué en juin que cette période de travaux lui permettrait « de mettre au point son projet d’aménagement définitif en s’appuyant sur le bilan global de la phase-test, en consultation avec l’ensemble des parties prenantes de la gare et de ses alentours ». Il est toutefois déjà prévu que la chaussée du Crêt-Taconnet soit remise en état « dans une configuration apaisée de la circulation ».

Entre le printemps 2023 et jusqu’à mai de cette année, les autorités avaient testé un nouveau schéma de circulation visant à diminuer le trafic dans la zone de la gare qui a suscité la grogne de plusieurs commerçants. Le détail des travaux de Viteos n’était alors pas encore connu, explique la Ville.

Le déploiement du réseau de chauffage à distance entraînera ensuite d’autres travaux sur le plateau de la gare et jusqu’à la rue Louis-Favre à l’horizon 2025-2026. Cette rue sera d’ailleurs aussi en chantier pour ce même motif dès ce mois d’août, indiquait la Ville en juin. Pour l’heure, c’est la chaussée du Faubourg du Lac qui est éventrée. /sbm