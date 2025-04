Les stations de ski neuchâteloises ont survécu à un hiver trop court

La dernière saison de ski n’a pas bousculé l’ordre des choses dans la région. Les téléskis neuchâtelois ont pu, au minimum, ouvrir entre Noël et Nouvel An. Aux Bugnenets-Savagnières, le ski a pu être pratiqué 37 jours. Et selon Serge Rohrer, membre du comité d’administration de la station berno-neuchâteloise, l’hiver avait bien commencé, mais ne s’est pas terminé de manière idéale : « L’enneigement a été prometteur le 24 décembre en début de saison, mais on a dû fermer les installations le 6 janvier. Et à partir de cette date, on a eu des mini-saisons. »