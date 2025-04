Le Coin bleu en faillite

Ce sont des lieux appéciés par la population des Montagnes neuchâteloises qui disparaissent. Les trois points de vente de l’Association Le Coin bleu ont fermé leurs portes entre samedi et ce mercredi pour cause de faillite. Ils proposaient des articles de seconde main et une brocante au Locle ainsi qu’une brocante à La Chaux-de-Fonds. Trente-cinq personnes travaillaient au Coin bleu, selon une personne du comité, dont certaines en réinsertion professionnelle placées par l’ODAS, l’Office cantonal de l’aide sociale, d’autres par l’Office AI. Ce membre du comité nous a aussi confirmé la fermeture des points de vente ainsi que la faillite. Une audience est d’ailleurs prévue jeudi au Tribunal.

Du côté de la Ville du Locle, on regrette cette situation. Philippe Rouault, conseiller communal en charge de la cohésion sociale, explique que le Coin bleu « fait face à des difficultés depuis plusieurs années. En fait depuis que l’ODAS, l’Office cantonal de l’aide sociale et l’AI ont été plus exigeants au niveau des suivis et de la comptabilité. » Philippe Rouault explique qu’il a été difficile d’obtenir des réponses « correctes », raison pour laquelle les deux entités ont drastiquement diminué leur collaboration avec le Coin bleu, d’où une perte de revenus et cette situation financière compliquée. L’ODAS nous a indiqué qu’actuellement, une seule personne était placée par leur soin su Coin bleu.

L’Association s’est approchée de la Commune pour obtenir de l’aide, mais elle n’a pas pu y répondre favorablement. « On a demandé des comptes et des budgets et l’on n’a pas eu de réponses satisfaisantes. De plus, on a trouvé que l’organisation était trop faible. On avait trop peur que d’ici quelques mois il y ait de nouvelles difficultés financières. »

Des personnes se sont déjà approchées du Conseil communal pour reprendre le Coin bleu sous un autre nom. Les autorités ne les ont pas encore rencontrées, mais elles se montrent ouvertes à leur donner un coup de pouce. Affaire à suivre. /sma