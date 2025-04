FestiValdeRuz dévoile les contours de sa 5e édition

Le rap va résonner une fois de plus sur les hauteurs de Savagnier. Le FestiValdeRuz revient pour sa 5e édition du 29 au 31 août 2025, toujours fidèle à ses racines rurales et à sa volonté de faire rayonner la culture hip-hop en plein air.

Après l’annonce des premières têtes d’affiche comme Davodka, Triptik ou Sim’s, les organisateurs ont présenté ce mercredi l’ensemble de la programmation. Parmi les artistes attendus, Passi, Furax Barbarossa & Scylla, Jungle Jack, ainsi que les rappeuses 2l, Tinaa (France) et La Donna (Genève) seront de la partie. Joé Croset, président de FestiValdeRuz explique que « des concerts, des DJ sets et des animations autour des arts urbains seront également au programme, dans une ambiance qui se veut festive et accessible. »